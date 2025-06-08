شكرا لقرائتكم خبر عن إمام بالأوقاف يناشد المسئولين بمساعدته فى علاجه من سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الشيخ محمد الخراشى إمام بمديرية أوقاف الإسكندرية المسئولين بمساعدته فى علاجه من مرض سرطان القولون، حيث قال فى منشور له علي صفحته: موضوع المرض ممكن أي إنسان يتعرض له في أي وقت وملهوش دعوة بشيء سعادة أو حزن ممكن تبقي غني وتصاب عادي وفقير وتصاب عادي فده قدر الله.

أنا الحمد لله كنت إمام متميز وحصلت علي اللقب ده انا وامام فقط علي مستوي اسكندريه وحصلت علي تمهيدي ماجستير منحة مجانية من الوزارة وكنا اتنين فقط ايضا من اسكندرية ووصلت لآخر مرحلة في مسابقة الايفاد الدائم للغات والترجمه بالوزارة لولا ظرف طارئ يومها لم اتمكن من الاستمرار والحمد لله خلال فترة تواجدي سؤاء بمسجد حمده بابوقير أو المعمورة الشاطيء لم احصل علي يوم جزا وعملت طفرة الحمد لله لم يكن أحد يتخيلها في المسجد من ترميم وإعادة بناء المئذنة وتركيب كاميرات وتجديد دورة المياه وأشياء كثيرة حتي صلاة الفجر والصلوات الأخري التي لا يتواجد بها إلا فترة الصيف كان المسجد مليء بالمصلين الحمد لله ، والحمد لله كل تقديراتي ممتاز حتي حينما نقلي تعسفي لإدارة اخري لم اتعرض لجزا الي أن أصبت أثناء عملي بالسرطان جراء ضغوطات وتهديدات وقتها بالفصل حتي وانا في غرفة العمليات مع اني مقدم مرضي تهديد أيضا بالفصل أصبت بالسرطان وعاد المرض بعد أن استاصلته والورم يزيد ولا أمل لكني متمسك بالأمل في الله وحسن الظن به لأنه هو الذي ابتلاني وهو القادر أن يصرفه عني واخرج من عملية لآخري اعيش بنصف قولون ونصف أمعاء ودعامة في الحالب وأجريت الي الان سبع عمليات وتقدمت بكذا شكوي لوجود حل لحالتي الصحية لاني كشاب كان لدي احلام وأمنيات كأي شاب لديه طموح متفوق في حياته العلمية والعملية بشهادة الجميع .

باخد علاج موجه العلاج مكلف جدا العلبة ب١٦٢٨٠ احيانا بشتريها بنص التمن لانها مش متوفره لي في التأمين حاولت مرارا وتكرارا دون جدوي والورم اخر طبيب جراحة روحت له قالي لو شيلته هيرجع تاني لانه عنقودي ، طرقت كل الابواب حتي البلوجرز والتيك توكر وكلمت احمد رافت قالي الداعم مش بيدعم حالتك والبرنامج مسجل وتواصلت مع المستشار مرتضي منصور ولم يرد وتواصلت مع المستشار تركي ال الشيخ علي الواتس ولم يرد .

أتمني من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بحالتي وكذلك الاستاذ الدكتور أسامه الازهري وزير الأوقاف خاصة وأنني ابن من أبناء الوزارة ولدي تأمين في مستشفي الدعاة وذهبت إليها لكن لم يتمكنوا من فعل شيء خاصة أن أحد الاستشارين هناك قال لي حالتك ليس لدينا جهاز لها وتحتاج مستشفي خارجي فأتمني من معاليكم الاهتمام بحالتي الصحية وانا مريض سرطان القولون ولدي كل الأشعة التي قمت بها من٢٠٢٠ حتي يومنا هذا في عام ٢٠٢٥.

وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية.