شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف مستحقاتهم لشهر يوليو 2025، خاصة في ظل الزيادة السنوية التي أُقرت ضمن خطة الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتحديدًا الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات يوليو 2025 من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من يوليو المقبل، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مشيرة إلى أن المعاشات ستُصرف بـ الزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا وفقًا للتوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتسعى الهيئة إلى تسهيل عملية الصرف عبر قنوات متعددة لتجنب التكدس أمام المنافذ، وتشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

أتاحت الهيئة إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر خطوات بسيطة:

1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

3. عرض تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة المضافة.