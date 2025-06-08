شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة الجبر لطلاب الثانوية العامة 2025.. إجابات مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال أيام، فحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، تنطلق الامتحانات الأحد 15 يونيو الجاري وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وذلك لكافة الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية تدريبات على مادة الجبر والهندسة الفراغية، تعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة (النظام الجديد)، يؤدي الطلاب يوم الأحد 15 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لطلاب النظام القديم الأحد 15 يونيو 2025 بمادة التربية الدينية والوطنية، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، ويوم الخميس 10 يوليو 2025 امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.