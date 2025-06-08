شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.. وموعد عودة الوزارات للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، غدا الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وتستأنف الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، والقطاع الخاص أيضا العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 يونيو 2025.

وكانت قد بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاعين الحكومى والخاص من يوم الخميس الماضى، الموافق 5 يونيو 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غدا الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة حلول العيد.

إجازة عيد الأضحى 2025: من 5 إلى 9 يونيو للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والأعمال

وأصدرت وزارة العمل، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك،وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن إعتبار الفترة من 5 يونيو 2025، وحتى 9 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر،للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.