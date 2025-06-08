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رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد سير العمل بمستشفى الشروق المركزي

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رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد سير العمل بمستشفى الشروق المركزي

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 08 يونيو 2025 02:27 م

ضمن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الأضحى المبارك في ثالث أيام العيد تفقد الدكتور حموده الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة؛ سير العمل بمستشفى الشروق المركزي ؛ ومركز طبي ال 100 متر ؛ ومركز طبي الريحان ؛ بمنطقة الشروق ؛ تفقد فيها مستوى الخدمات الطبية المقدمة ؛ وتواجد الأطقم الطبية والإدارية ؛ وتوافر الأدوية والمستلزمات ؛ ومدى رضاء المواطنين عن جودة الخدمات .

بدأ الزيارة بتفقد مستشفى الشروق المركزي ؛ حيث إطمئن على تواجد  الأطقم الطبية المدرَّبة  ؛ وتوافر الأدوية والمستلزمات بقسم الإستقبال والطوارئ .

إنتقل بعد ذلك إلى قسم الأشعة بالمستشفى ؛ والتي تضم الأشعة العادية ؛ المقطعية ؛ الموجات فوق الصوتية ؛ وقسم المعمل ؛ حيث أشاد بالأطقم الطبية المتواجدة ومستوى الخدمات .

إطمئن ( الجزار ) على التشغيل الكامل للعيادات بالمستشفى ؛ النساء ؛ الأطفال ؛ العظام ؛ الأسنان ؛ الباطنة ؛ تنظيم الأسرة ؛ الجراحة ؛ الرمد ؛ الأنف والأذن  ؛ متحدثاً إلى المواطنين  عن رأيهم في جودة الخدمات الطبية المقدمة .

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى وإنتظام العمل بها ؛ وتواجد الأطقم الطبية المدرَّبة .

تابع ( الجزار )  ماتم من أعمال توريد وحدة مناظير الجهاز الهضمي ؛ والتي تم تخصيصها للمستشفى قبيل أجازة عيد الأضحى ؛ حيث أكد سيادته على الإستلام فور الإنتهاء من أجازة العيد ؛ كما تأكد من تجهيز فريق العمل بالوحدة من أطقم طبية وتمريضية مدربة .

أثناء تواجده بالمستشفى ؛ أجرى إتصالاً هاتفيا بمدير إدارة الرمد بوزارة الصحة والسكان ؛  ناقش فيها إحتياجات المستشفى من تجهيزات للرمد لرفع مؤشرات الأداء الخاصة بالرمد ؛ والبدء في تفعيل عمليات الرمد .

في ختام زيارته للمستشفى ؛ تقدم سيادته بالشكر والعرفان ؛ لمديرة المستشفى ؛ وفريقها المعاون ؛ وجميع الأطقم الطبية بالمستشفى ؛ مثمناً تواجدهم وإلتزامهم بهذا الأداء المتميز خلال أجازة عيد الأضحى المبارك .

إنتقل بعد ذلك إلى مركز طبي الريحان ؛ بمنطقة الشروق  ؛ حيث راجع حالة الإنضباط الإداري ؛ وتواجد الطاقم الطبي المناوب ؛ إلا أنه إنتقد نقص تدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ .
على الفور تواصل سيادته مع السيدة الدكتورة / نيرفانا سعد ؛ مديرة المنطقة ؛ ليوجه بسرعة الإنتهاء من تدريب الطاقم الطبي بالإستقبال على أعمال الطوارئ .

إنتقل بعد ذلك إلى مركز طبي ال 100 متر ؛ بمنطقة الشروق ؛ والذي تم تقييمه مؤخراً من قِبَلْ الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR ) ؛ خلال الأيام القليلة الماضية ؛ وفي إنتظار نتيجة الإعتماد .

تلاحظ وجود فريق عمل متكامل داخل المركز ؛ وإنتظام أعمال الميكنة .
تابع قسم الطوارئ والإستقبال بالمركز ؛ وعيادة الأسنان ؛ والصيدلية ؛ والمخزن الفرعي للطعوم الخاص بالمنطقة ؛ ومكتب الصحة التابع للمركز ؛ وإنتظام العمل بكامل وحدات المركز .

على هامش الزيارة وجه سيادته بتكريم المسئول الإداري عن منظومة الميكنة ؛ لكفاءتها  وحرصها على التواجد بالعمل أثناء أجازة العيد ؛ كما وجه بتكريم  عامل النظافة بالمركز ؛ لمستوى النظافة المتميز ؛ وذلك فور الإنتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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