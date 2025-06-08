شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زفاف نجله بأيام.. شهيد الشهامة سائق شاحنة البنزين ينقذ مدينة ويفارق الحياة والان مع تفاصيل الخبر

كشف عدد من أهالي قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، عن أن خالد محمد شوقي شهيد الشهامة والذي أنقذ مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية من كارثة، بعد أن استقل شاحنة المواد البترولية وهي مشتعلة وخرج بها من محطة البنزين قبل أن تنفجر وتسبب كارثة مروعة بالمدينة، لديه ثلاثة بنات وولد، وكان من المقرر أن يتم حفل زفاف نجله يوم 19 يونيو الجارى.

فيما أشار عدد من الأصدقاء بأن الجثمان مازال داخل المستشفى فى القاهرة فى انتظار إنهاء تصريح الدفن، ليتم نقله إلى مسقط رأسه بقرية مبارك بمركز بني عبيد.

السائق البطل خالد شوقي ينقذ محطة وقود من كارثة ويُنقل للعناية المركزة إثر إصابته بحروق

وتعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حين اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل محطة الوقود بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بعد انفجار تانك السيارة نتيجة ارتفاع درجة حرارته، مهددة بكارثة كبري وأضرارا جسيمة في حال امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة أو فى محطة البنزين. في تلك اللحظات المرعبة، لم يتردد السائق خالد، فاندفع إلى مقعد القيادة بسرعة غير معهودة بينما كانت النيران تلتهم السيارة، وانطلق بها إلى خارج المحطة، محاولاً إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، وبفضل شجاعته، نجح في إخراج السيارة المحترقة إلى الشارع، ليحول دون امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة، وتداول عدد من المواطنين مقاطع فيديو وصورًا للسائق مصحوبة بكلمات الإشادة والإعجاب، وتم نقله على الفور إلى مستشفى "أهل مصر للحروق" لتلقي العلاج اللازم بعد أن نُقل من مستشفى محلي، حيث كان محتجزًا بالعناية المركزة.

يُذكر أن مديرية أمن الشرقية كانت قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق ضخم داخل محطة وقود في العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم السائق البطل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت للتحقيقات.