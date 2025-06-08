شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة أدوية بمرتبات تصل لـ12 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وذلك بإحدى الشركات العاملة بمجال الأدوية بمرتبات شهرية تصل إلى 12 ألف جنيه.

وأوضحت وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة، هي:



- 3 مندوب دعاية بمرتب شهرى 12 ألف جنيه.

- 4 عامل مخازن مرتب شهرى 7 آلاف جنيه.

- 3 سائق بمرتب شهرى 9 آلاف جنيه.

• الشروط :

- مؤهل متوسط.

- السن 30 : 35 سنة.

ولفتت إلى أن رقم المدير المسئول هو: 01068847710.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يونيو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.