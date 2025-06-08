شكرا لقرائتكم خبر عن أنقذ العاشر من رمضان من كارثة محققة.. لحظة تضحية سائق شاحنة البنزين بحياته والان مع تفاصيل الخبر

يعرض الخليج 365، صورًا للحظة اشتعال النيران فى شاحنة محملة بالبنزين داخل محطة تموين بمدينة العاشر من رمضان، والتي خاطر السائق خالد محمد شوقى بحياته لإنقاذ المدينة من كارثة محققة، وتوفى اليوم متأثرا بإصابته بعد إنقاذ المحطة والمدينة.

انفجار تانك سيارة يشعل حريقًا بمحطة وقود في العاشر من رمضان ويهدد بكارثة

وتعود أحداث الواقعة حين اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل محطة الوقود بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بعد انفجار تانك السيارة نتيجة ارتفاع درجة حرارته، مهددة بكارثة كبري وأضرار جسيمة في حال امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة أو فى محطة البنزين .

بطولة استثنائية لسائق ينقذ محطة وقود من الانفجار بالعاشر من رمضان رغم إصابته بحروق بالغة

في تلك اللحظات المرعبة، لم يتردد السائق خالد محمد شوقى ، فاندفع إلى مقعد القيادة بسرعة غير معهودة بينما كانت النيران تلتهم السيارة، وانطلق بها إلى خارج المحطة، محاولاً إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، وبفضل شجاعته، نجح في إخراج السيارة المحترقة إلى الشارع، ليحول دون امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة، و تداولوا عدد من المواطنين مقاطع فيديو و صورًا للسائق مصحوبة بكلمات الإشادة والإعجاب، وتم نقله على الفور إلى مستشفى "أهل مصر للحروق" لتلقي العلاج اللازم بعد أن نُقل من مستشفى محلي، حيث كان محتجزًا بالعناية المركزة

يُذكر أن مديرية أمن الشرقية كانت قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق ضخم داخل محطة وقود في العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم السائق البطل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت للتحقيقات.



شهيد الشهامة سائق شاحنة البنزين فى العاشر من رمضان



لحظة إخراج السائق الشاحنة من محطة الوقود



خالد محمد شوقي شهيد الشهامة فى العاشر من رمضان



شهيد الشهامة