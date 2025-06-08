شكرا لقرائتكم خبر عن فى خشوع وسكينة.. المتعجلون يؤدون طواف الوداع (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

فى أجواء يعلوها الخشوع أدى المتعجلون من الحجاج، اليوم الأحد، طواف الوداع في المسجد الحرام سلاسة وانسيابية، وتجلى خلال الطواف اهتمام كبير من الجهات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث جرى تسخير العربات الكهربائية لهم، وتوفير دافعين مؤهلين لخدمتهم، بما يضمن أداء النسك بكل يسر وراحة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الترتيبات الخدمية والتنظيمية التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في ختام رحلتهم الإيمانية.

ورمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية تحفّهم عناية الله تعالى، وتنظيم متكامل من الجهات المعنية.

واتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجل.