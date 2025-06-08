شكرا لقرائتكم خبر عن لواء بجيش الاحتلال: حماس هزمت إسرائيل وعملية "عربات جدعون" تقتل جنودنا والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال إسحق بريك، إن حركة حماس هزمت الجيش الإسرائيلي الذي يقدم نفسه على أنه الأقوى في الشرق الأوسط، وقوة الردع الإسرائيلية تعرضت لأضرار كبيرة وأكثر ما يهم القادة البقاء الشخصي والسياسي.

وأضاف اللواء إسحق بريك، إن عملية "عربات جدعون" في غزة تسفر يوميا عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي يقاتل في مناطق حدودية بغزة وسلاح الجو يكثف الغارات لدفع المدنيين على الرحيل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتابع: القادة السياسيون والعسكريون كذبوا عندما قالوا إن إسرائيل ستدمر حماس خلال أيام وسيزول حكمها.