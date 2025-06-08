شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سائق شاحنة البنزين بالعاشر من رمضان داخل المستشفي متأثرا بإصابته والان مع تفاصيل الخبر

لفظ خالد محمد شوقى، سائق واقعة إنقاذ محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان انفاسة الأخيرة منذ قليل داخل مستشفي أهل مصر، متأثرا بإصابته بحروق بالغة جراء الحريق الذي نشب فى سيارة تحمل مواد بترولية، ومن المقرر نقله جثمانه إلى مسقط رأسه بالدقهلية، استعدادا لتشيع الجثمان ودفنه بقريته.

سائق ينقذ محطة وقود من كارثة بالعاشر من رمضان بعد انفجار سيارة

و تعود احداث الواقعة الاسبوع الماضي ، حين اندلعت النيران بشكل مفاجئ داخل محطة الوقود بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بعد انفجار تانك السيارة نتيجة ارتفاع درجة حرارته، مهددة بكارثة كبري وأضرار جسيمة في حال امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة أو فى محطة البنزين .

وفاة السائق البطل بعد إنقاذه محطة وقود من كارثة محققة في العاشر من رمضان

في تلك اللحظات المرعبة، لم يتردد السائق خالد، فاندفع إلى مقعد القيادة بسرعة غير معهودة بينما كانت النيران تلتهم السيارة، وانطلق بها إلى خارج المحطة، محاولاً إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، وبفضل شجاعته، نجح في إخراج السيارة المحترقة إلى الشارع، ليحول دون امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة، و تداولوا عدد من المواطنين مقاطع فيديو و صورًا للسائق مصحوبة بكلمات الإشادة والإعجاب، وتم نقله على الفور إلى مستشفى "أهل مصر للحروق" لتلقي العلاج اللازم بعد أن نُقل من مستشفى محلي، حيث كان محتجزًا بالعناية المركزة.

السيطرة على حريق ضخم بمحطة وقود في العاشر من رمضان وإصابة 4 أشخاص بينهم السائق البطل

يُذكر أن مديرية أمن الشرقية كانت قد تلقت إخطارًا يفيد بـ اندلاع حريق ضخم داخل محطة وقود في العاشر من رمضان، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بينهم السائق البطل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت للتحقيقات.



