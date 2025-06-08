أخبار مصر.. الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر

شهدت منطقة الحفائر الأثرية فى معابد الكرنك، لثانى مرة خلال العام الجارى الكشف عن أقدم مدينة ومستوطنة تعود لعصر الدولة الوسطي، حيث أسفرت أعمال الحفر والتنقيب عن كشف مدينة متكاملة فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى بالمعبد والتى تعود لفترة الدولة الوسطى 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وظل العمل بها لأكثر من 1000 عام مضى.

تتيح المديريات التعليمية التحويلات بين المدارس للطلاب للعام الدراسى المقبل بداية يوليو المقبل، إلكترونيا عبر بوابة المديريات التعليمية ومواقعها.

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أتقدم بالشكر للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى المنقضى والذى يمتد حتى شهر مايو، حيث تم تحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة، وهو ما لم يتحقق منذ 20 عاماً وجاء ذلك نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة. يكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثانى أيام التشريق، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر مِنى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء و70 مصابا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 8 يونيو 2025، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر. كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات على الذهب عالميًا.أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا عيار 21 : 4690 جنيهًا عيار 18: 4020 جنيها عيار 14: 3127 جنيهًا الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا يخوض فريق الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ربييرو مساء اليوم الاحد مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى ،وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. الأهلى يواجه باتشوكا المكسيكى وديا الليلة في بروفة المونديال سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى مصر طقس اليوم الأحد 8 يونيو 2025.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة 4 شهداء و70 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات برفح الفلسطينية ثانى أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يغادرون "منى" قبل الغروب محافظ أسوان: زيادة الإقبال السياحى بنسب لم تتحقق منذ 20 عاما

بداية يوليو.. فتح باب التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل