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أخبار مصر.. الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر

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أخبار مصر.. الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وذلك بإحدى الشركات العاملة بمجال الكهرباء والطاقة بمرتبات شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه.

انفراد.. الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر.. صور

شهدت منطقة الحفائر الأثرية فى معابد الكرنك، لثانى مرة خلال العام الجارى الكشف عن أقدم مدينة ومستوطنة تعود لعصر الدولة الوسطي، حيث أسفرت أعمال الحفر والتنقيب عن كشف مدينة متكاملة فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى بالمعبد والتى تعود لفترة الدولة الوسطى 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وظل العمل بها لأكثر من 1000 عام مضى.

بداية يوليو.. فتح باب التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل
تتيح المديريات التعليمية التحويلات بين المدارس للطلاب للعام الدراسى المقبل بداية يوليو المقبل، إلكترونيا عبر بوابة المديريات التعليمية ومواقعها.
محافظ أسوان: زيادة الإقبال السياحى بنسب لم تتحقق منذ 20 عاما

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أتقدم بالشكر للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى المنقضى والذى يمتد حتى شهر مايو، حيث تم تحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة، وهو ما لم يتحقق منذ 20 عاماً وجاء ذلك نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة.

ثانى أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يغادرون "منى" قبل الغروب

يكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثانى أيام التشريق، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر مِنى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

4 شهداء و70 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات برفح الفلسطينية

أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء و70 مصابا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

طقس اليوم الأحد 8 يونيو 2025.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 8 يونيو 2025، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى مصر

كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات على الذهب عالميًا.أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

الأهلى يواجه باتشوكا المكسيكى وديا الليلة في بروفة المونديال
يخوض فريق الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ربييرو مساء اليوم الاحد مباراته الودية الوحيدة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى ،وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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