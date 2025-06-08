شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل
أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وذلك بإحدى الشركات العاملة بمجال الكهرباء والطاقة بمرتبات شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه.
شهدت منطقة الحفائر الأثرية فى معابد الكرنك، لثانى مرة خلال العام الجارى الكشف عن أقدم مدينة ومستوطنة تعود لعصر الدولة الوسطي، حيث أسفرت أعمال الحفر والتنقيب عن كشف مدينة متكاملة فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى بالمعبد والتى تعود لفترة الدولة الوسطى 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وظل العمل بها لأكثر من 1000 عام مضى.
قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أتقدم بالشكر للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى المنقضى والذى يمتد حتى شهر مايو، حيث تم تحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة، وهو ما لم يتحقق منذ 20 عاماً وجاء ذلك نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة.
يكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثانى أيام التشريق، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر مِنى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.
أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء و70 مصابا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 8 يونيو 2025، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.
كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات على الذهب عالميًا.أسعار الذهب اليوم
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