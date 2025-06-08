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17 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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17 شهيدا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأحد، 08 يونيو 2025 12:41 م

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بارتقاء 17 شهيدا جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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