شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات على سكان المناطق الحضارية الجديدة بالعيد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأحد، 08 يونيو 2025 11:59 ص
بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك شاركت الداخلية أهالى المناطق الحضارية الجديدة الإحتفال بالعيد، من خلال توزيع مساعدات عينيه عليهم، وهو ما يأتى فى إطار الدعم المتواصل لأهالى هذه المناطق وتخفيف الأعباء عنهم.
وواصلت منظومه أمان طرح السلع الغذائية واللحوم بكافه منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وسط إشاده المواطنين بأسعار وتميز المنتجات المعروض.
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