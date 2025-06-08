الداخلية توزع مساعدات على سكان المناطق الحضارية الجديدة بالعيد..فيديو

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك شاركت الداخلية أهالى المناطق الحضارية الجديدة الإحتفال بالعيد، من خلال توزيع مساعدات عينيه عليهم، وهو ما يأتى فى إطار الدعم المتواصل لأهالى هذه المناطق وتخفيف الأعباء عنهم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012