صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلات صيفية على شواطئ المحافظات الساحلية للمتعافين.

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يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرحلات الصيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، حيث تم تنظيم رحلات صيفية للاستمتاع بشواطئ المحافظات الساحلية، وذلك في إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي.

ويوفر صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة للمتعافين سواء الأنشطة الترفيهية والرياضية وخدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار الصندوق في تنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والأنشطة الثقافية والرياضية للمتعافين بمراكز العزيمة في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج ، بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدريب ضمن برنامج "العلاج بالعمل".



جدير بالذكر، أن الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان رقم "16023" يستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك فى العمل وتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

رحلات صيفية على شواطئ المحافظات الساحلية للمتعافين من الإدمان

رحلات صيفية للمتعافين من الإدمان

جانب من الرحلات

رحلات للمتعافين من الإدمان



توفير خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي للمتعافين من الإدمان



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين



رحلات صندوق مكافحة الإدمان للمتعافين على شواطئ المحافظات الساحلية



رحلات صيفية على شواطئ المحافظات الساحلية للمتعافين من الإدمان.



صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلات صيفية على شواطئ المحافظات الساحلية للمتعافين.