شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تدين التعدى على مدير حماية الأراضي بسوهاج وتؤكد متابعة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن بالغ أسفها واستيائها إزاء واقعة التعدي الآثم على أحد أعضائها، مدير إدارة حماية الأراضي بمحافظة سوهاج، أثناء تأديته لمهام عمله المكلف بها في حماية الرقعة الزراعية، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكا صارخا لهيبة الموظف العام، وللدور الوطني الذي يؤديه الزراعيون في صون الأمن القومي الغذائي.

وقالت النقابة في بيان رسمي صادر اليوم، إن الزميل المعتدى عليه كان يؤدي واجبه المهني في رصد إحدى المخالفات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تقتصر مهمته خلالها على الإرشاد الفني وتحديد موقع المخالفة فقط، التزاما بالقانون وبتوجيهات الدولة والقيادة السياسية في حماية الأراضي الزراعية من التآكل أو التعدي.

وأضاف البيان أن الاعتداء تم من قبل المخالف وذويه، وقد تم توثيق الواقعة في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تحرير محضر رسمي في الشرطة، والواقعة محل تحقيق أمام النيابة العامة.

وشددت النقابة على أن أحكام القانون المصري واضحة في هذا الشأن، وتجرم الاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، مستندة إلى المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتي تنص على السجن من ثلاث إلى عشر سنوات في حالات الاعتداء المصحوب بالعنف أو التهديد، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد حال حدوث عاهة مستديمة.

وأكدت النقابة أن الدفاع عن حقوق أعضائها من أولوياتها، وفقا للقانون رقم 31 لسنة 1966 بشأن تنظيم النقابة، وأنها لن تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للزميل المصاب، سواء على المستوى القانوني أو النفسي أو الاجتماعي.

وفي هذا السياق، كلف النقيب العام للمهن الزراعية، الدكتور السيد علي خليفة، نقيب الزراعيين بسوهاج المهندس مختار يوسف بالتوجه فورا إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على حالة الزميل المصاب، وتقديم الدعم الكامل له حتى تمام شفائه، فضلا عن تكليف المحامي الخاص بالنقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والانضمام للزميل أثناء التحقيقات لضمان الحفاظ على كامل حقوقه الجنائية والمدنية.

وأكدت النقابة أنها تتابع تطورات الواقعة عن كثب وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع فرع النقابة في سوهاج، مشددة على احترامها الكامل لدور الدولة وأجهزتها في حفظ كرامة وهيبة الموظفين العموميين، وموجهة الدعاء بالشفاء العاجل للزميل المعتدى عليه.