شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وذلك بإحدى الشركات العاملة بمجال الكهرباء والطاقة بمرتبات شهرية تصل إلى 13 ألف جنيه.

وأوضحت وزارة العمل، أن فرص العمل المتاحة، هي:

- 30 فني كهرباء.

• الشروط :

- مؤهل متوسط.

- السن 25 : 35 سنة.

• مميزات تلك الوظائف:

- الراتب الشهرى من 9100 : 13000 جنيه.

- 14 يوم عمل + 7 أيام أجازة.

- تأمين صحى واجتماعي.

- مكأفاة سنوية.

- تأمين على الحياة.

ولفتت إلى أن رقم المدير المسئول هي: 01272138789.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر يونيو 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت www.manpower.gov.eg.