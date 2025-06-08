شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. الكشف عن مدينة تعود للدولة الوسطى فى منطقة الكرنك بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة الحفائر الأثرية فى معابد الكرنك، لثانى مرة خلال العام الجارى الكشف عن أقدم مدينة ومستوطنة تعود لعصر الدولة الوسطي، حيث أسفرت أعمال الحفر والتنقيب عن كشف مدينة متكاملة فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى بالمعبد والتى تعود لفترة الدولة الوسطى 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وظل العمل بها لأكثر من 1000 عام مضى.

وبدأت أعمال الحفائر فى تلك المنطقة، حسبما كشفت مصادر أثرية بمعابد الكرنك لـ"الخليج 365"، إنها تمت فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى من معابد الكرنك، حيث تعمل البعثة المصرية الفرنسية المشتركة التابعة للمركز المصرى الفرنسى لدراسة معابد الكرنك (CFEETK ) وذلك منذ العام 2021 م فى هذا المكان، حيث أسفرت أعمال الحفر هناك عن مجموعة من الإكتشافات الأثرية الهامة، والتى ستسهم بشكل كبير فى تغيير طريقة فهمنا لمكونات وأجزاء معابد الكرنك المختلفة.

أما عن تفاصيل الكشف عن أقدم مدينة عمالية فى محيط معابد الكرنك، فقد أكدت المصادر على إنه أسفرت اعمال الحفر والتنقيب التى تتم هناك عن كشف مدينة متكاملة أو مستوطنة فى هذا الجزء من المعبد، والذى يقع بين السور القديم من الطوب اللبن، وهو الذى شيده الملك تحتمس الثالث من الأسرة 18 عهد الدولة الحديثة والسور الضخم الذى يحيط بمجموعة معابد الكرنك والذى يرجع لعهد الملك نختنبو الأول من عصر الاسرة 30.

والأهم فى هذه المستوطنة المكتشفة بمعابد الكرنك، هى أنها تعود لفترة الدولة الوسطى 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وبهذا تعد هذه المستوطنة من أقدم المدن والمستوطنات العمالية التى تم الكشف عنها داخل معابد الكرنك على الإطلاق إن لم تكن الأقدم، وقد ظل استخدام هذه المستوطنة حتى فى عصر الدولة الحديثة 1670 ق م - 1069 ق م، أى أن هذه المستوطنة استمر العمل بها واستخدامها وظلت أهميتها لمدة تقترب من الألف عام لعلها تخللها بعض فترات التوقف والإهمال، ولكن فى المجمل ظلت مستوطنة خاصة لمعابد الكرنك على الرغم من بعدها عن فناء الدولة الوسطي، وهو نواة مجموعة معابد الكرنك بحوالى 300 متر على أقل تقدير، مما يدل على مدى إتساع نطاق ومساحة مجموعة معابد الكرنك فى هذا الوقت السحيق، ولذلك فهناك فرضية أخرى أن هذه المدينة القديمة كانت قريبة من نواة معابد الكرنك والتى اتسعت مع مرور الوقت حتى شملت المدينة القديمة التى تم الكشف عنها خلال تلك الفترة.