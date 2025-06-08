شكرا لقرائتكم خبر عن خروجة العيد.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، فهو يُعد مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يُتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة.

بدأت فكرة إنشاء المتحف حين أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بُناءً على طلب الحكومة المصرية، عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة بأسوان، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة عام 1982، حيث تم وضع حجر الأساس عام 2002 في قلب مدينة الفسطاط، أول وأقدم العواصم الإسلامية في أفريقيا، وذلك بعد فوز المهندس المعماري المصري في مسابقة معمارية دولية لتصميم المتحف.

وتعثرت أعمال الإنشاء حتى انتهت تماماً وتم افتتاح قاعة للعرض المؤقت عن الحرف المصرية عبر العصور المختلفة عام 2017، بحضور السيدة إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو السابق، لتعكس أربع حرف هي: الفخار، الأخشاب، النسيج، والحلي. تم استكمال جميع التجهيزات الخاصة بالقاعات الأخرى للمتحف.

وافتتح رئيس الجمهورية قاعة العرض المركزي واستقبال 22 مومياء ملكية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب عام 2021، كما تم افتتاح قاعة للنسيج المصري عام 2022. ويستضيف المتحف مدرسة الحضارة المصرية في سبتمبر 2022، والتي تهدف إلى زيادة الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، فضلاً عن تعريف الأجانب المقيمين بالحضارة المصرية القديمة.

يضم المتحف مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تلقي الضوء على التراث المادي واللامادي لمصر، مما يساعد الزائرين على فهم الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة بداية من عصور ما قبل التاريخ مروراً بالعصر المصري القديم، اليوناني، الروماني، القبطي، الإسلامي، والعصر الحديث والمعاصر، كما يضم المتحف قاعة للمومياوات وقاعة للنسيج المصري.



أسعار تذاكر الزيارة:

للمصرى: 80 جنيها.

للطالب المصرى: 40 جنيها.

للأجنبى: 500 جنيه.

للطالب الأجنبى: 250 جنيها.

مواعيد الزيارة:

السبت – الخميس

‎من 9:00 صباحًا وحتى 5:00 مساءً

آخر موعد لحجز التذكرة الساعة 4:00 مساءً



يوم الجمعة

من 9:00 صباحًا وحتى 5:00 مساءً

آخر موعد لحجز التذكرة الساعة 4:00 مساءً

ومن 6:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً

آخر موعد لحجز التذكرة الساعة 8:00 مساءً