شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يغادرون "منى" قبل الغروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكمل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثانى أيام التشريق، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر مِنى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع.

ويواصل الحجاج اليوم رمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فجمرة العقبة الكبرى، كل منها بسبع حصيات، في أجواء إيمانية سادها الخشوع والطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من التنظيم والإشراف الأمني والصحي والخدمي، أسهمت في تسهيل حركة الحشود وضمان انسيابية تنقلاتهم.

وعلى صعيد متصل، تتأهب المدينة المنورة لاستقبال الحجيج؛ فى هذا السياق رفعت القطاعات المختلفة جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التى تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم فى المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية فى عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية فى توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر.

ويستمر توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة خلال الأيام القادمة، حيث يقومون بزيارة المسجد النبوى والروضة الشريفة.