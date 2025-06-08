شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء و70 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات برفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد شعلانالأحد، 08 يونيو 2025 09:40 ص
أفادت مصادر طبية فلسطينية في خبر عاجل، بسقوط 4 شهداء و70 مصابا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات غربي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
كما أفادت القاهرة الإخبارية بارتقاء شهيد ومصابين برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات على محور نتساريم وسط قطاع غزة، و5 شهداء بينهم طفلتان في قصف مسيرة إسرائيلية خيام نازحين بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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