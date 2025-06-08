شكرا لقرائتكم خبر عن بداية يوليو.. فتح باب التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تتيح المديريات التعليمية التحويلات بين المدارس للطلاب للعام الدراسى المقبل بداية يوليو المقبل، إلكترونيا عبر بوابة المديريات التعليمية ومواقعها، وفق الضوابط التالية:

- يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديريات التربية والتعليم بالجيزة فى الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2025.

- يتم البد في إعلان التنسيق الأول للتحويلات في شهر أغسطس 2025

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة في أغسطس قبل بدء الدراسة.

ـ يشترط وجود أماكن شاغرة في المدارس التي يتم قبول تحويلات الطلاب بها.

ـ يشترط السن في قبول التحويلات للمدارس الرسمية المتميزة والرسمية المتميزة للغات.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2025.

وينطلق العام الدراسى الجديد 2026 يوم 20 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربى ولغات والمدارس القومية والمدارس المصرية اليابانية، ويستمر حتى يوم 11 يونيو 2026 بواقع 36 أسبوعا دراسيا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

