شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: زيادة الإقبال السياحى بنسب لم تتحقق منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أتقدم بالشكر للكيانات السياحية لنجاح الموسم السياحى المنقضى والذى يمتد حتى شهر مايو، حيث تم تحقيق معدلات قياسية فى زيادة نسبة الإقبال للأفواج السياحية من مختلف جنسيات ودول العالم بالفنادق العائمة والثابتة، وهو ما لم يتحقق منذ 20 عاماً وجاء ذلك نتيجة للتكاتف والتعاون المثمر والبناء بين الجميع من غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين وكافة الجهات المعاونة.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تسخير كل الإمكانيات وتذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة، ونأمل بأن يحقق الموسم السياحى القادم معدلات عالية بما يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لهذه المحافظة العريقة.

وأوضح إسماعيل كمال، أن الموسم السياحى الجديد سيشهد أيضاً طفرة فى زيادة الإقبال من الأفواج السياحية، حيث يتم حالياً من خلال التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل رصف طريق إدفو / مرسى علم ، والذى لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ 22 عامًا بما سيساهم بشكل مباشر فى الربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاتى ، ونستكمل منظومة التطوير والتجميل بمختلف المدن من أجل الوصول إلى أفضل المعدلات وزيادة نسب الإقبال فى الموسم الجديد.