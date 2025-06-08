شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات يونيو 2025، لأصحاب المعاشات، من ماكينات الصرآف الآلى مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، كما تشكل الهيئة لجانا لمتابعة إجراءات الصرف وتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين، كما نص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.