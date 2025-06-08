شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التعامل الفوري مع المخلفات والقمامة بعدد من المصارف الزراعية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالأحد، 08 يونيو 2025 09:43 ص
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لإستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .
واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .
واستعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .
وتضمن التقرير ما اتخذته هيئة الصرف من إجراءات فورية للتعامل مع المخلفات والقمامة المتواجدة خلال بداية أجازة عيد الأضحى أمام صاولة مصرف ناهيا ومصرف المريوطية بالجيزة ، حيث تم التنسيق بين الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة والوحدات المحلية بمحافظة الجيزة توفير كساحة وحفار وقلابات ، وإزالة المخلفات وخفض مناسيب المياه أمام كوبري ناهيا ، كما تم إزالة العوائق أمام الكباري وخفض المناسيب لمصارف بركات وعبد الرحمن والرمال واللبيني بمحافظة الجيزة .
وفى محافظة الغربية .. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالتعامل مع مشكلة إرتفاع مناسيب المياه بمصرف نمرة 5 لحدوث عطل مفاجئ فى محطة مصرف نمرة 5 ، حيث تم عمل التنسيقات المطلوبة بين أجهزة الصرف والميكانيكا وإصلاح المحطة وتخفيض المناسيب للحدود الآمنة .
وتم متابعة مناسيب المياه بمصارف الفيوم بالتزامن مع تشغيل محطات الرفع على بحيرة قارون للتأكد من تحقيق المناسيب الامنة بالمصارف الزراعية وبحيرة قارون .
وتم متابعة جاهزية المعدات وكساحات الطوارئ لنقل المعدات بمراكز الطوارئ ومخازن الهيئة بمختلف المواقع بالمحافظات .
ووجه سويلم، باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف و مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء و رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.
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