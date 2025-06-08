شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية والمضاعفات.. كل ما تريد معرفته عن مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثيرون عن طرق الوقاية من مرض السكرى والأسباب الرئيسية للمرض، وكيفية تجنبها، وفي هذا السياق كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكتروني عن مجموعة من الإرشادات والنصائح للوقاية من مرض السكري، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر والوقاية من العوامل التي تؤدي للإصابة، هذا إلى جانب التحذير من مضاعفات المرض.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد سبب وحيد للإصابة بالسكري، لكن هناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ومن لديهم تاريخ عائلي للمرض، والسيدات اللاتي سبق لهن الإصابة بسكر الحمل، وأيضًا المصابون بخلل في تحمل الجلوكوز، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني.

وللوقاية من المرض، شددت الوزارة على أهمية:

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- الحفاظ على وزن معتدل.

- الابتعاد عن التدخين.

كما أوصت الوزارة بإجراء اختبار السكر الدوري للأشخاص المعرضين للخطر، وهم:

- من يبلغون 45 عامًا فأكثر، خاصة ممن يعانون من السمنة.

- من تقل أعمارهم عن 45 عامًا ولديهم عوامل خطورة مثل التاريخ العائلي أو السمنة.

- من سبق لهم الإصابة بسكر الحمل.

- من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع دهون الدم.

- الأشخاص غير النشطين بدنيًا.

وأوضحت "الصحة" أن مضاعفات مرض السكري قد تشمل:

- اعتلال الشبكية.

- الجلطات الدماغية.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- تلف الأعصاب.

- اعتلال الكلى.

- مشكلات في القدم قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.