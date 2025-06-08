شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضاف كليات جديدة للجامعات العام المقبل؟.. أمين الأعلى للجامعات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك عددًا كبيرًا من اللوائح قيد الدراسة حاليًا داخل لجان القطاع المختلفة، في إطار عملية تطوير شاملة لمنظومة التعليم العالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع موسم مراجعة اللوائح واعتماد البرامج الأكاديمية، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية مكثفة للجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هذه الزيارات تهدف إلى التحقق من استيفاء الكليات الجديدة لمعايير الاعتماد، سواء من حيث الموارد المادية أو البشرية، إذ يتم التأكد من جاهزية البنية التحتية، وتوافر المعامل والقاعات الدراسية، وتناسب أعداد أعضاء هيئة التدريس مع عدد الطلاب، إلى جانب توفر الهيكل الإداري والفني الداعم للعملية التعليمية.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات تُعد هذه الخطوات أساسية لضمان جودة العملية التعليمية، خاصة مع التوسع الكبير في إنشاء كليات وبرامج جديدة، بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل.،كما تُسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المجتمع الأكاديمي والطلابي في المؤسسات التعليمية، وتحقيق التوازن بين الكم والنوع في التوسع التعليمي، بما يواكب طموحات الدولة ورؤيتها التنموية.