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وزارة الصحة: الأعراض الخفية لسرطان الرئة وطرق الكشف المبكر عن المرض

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وزارة الصحة: الأعراض الخفية لسرطان الرئة وطرق الكشف المبكر عن المرض

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 08 يونيو 2025 04:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها.

وكشفت وزارة الصحة والسكان : تتمثل الأعراض الخاصة بسرطان الرئة فى الاتى :-

- الكحة وقد تكون مصحوبة بدم

- ضيق التنفس

- ألم بالعظام

- فقدان ملحوظ بالوزن

- اطمئن على صحتك

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يتم الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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