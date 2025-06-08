شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الأعراض الخفية لسرطان الرئة وطرق الكشف المبكر عن المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 08 يونيو 2025 04:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها.
وكشفت وزارة الصحة والسكان : تتمثل الأعراض الخاصة بسرطان الرئة فى الاتى :-
- الكحة وقد تكون مصحوبة بدم
- ضيق التنفس
- ألم بالعظام
- فقدان ملحوظ بالوزن
- اطمئن على صحتك
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يتم الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز