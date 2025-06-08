شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المرشح الرئاسى الكولومبى أوريبي بطلق ناري في رأسه بالعاصمة بوجوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المرشح الرئاسي الكولومبي ميجيل أوريبي أصيب بطلق ناري في رأسه بالعاصمة بوجوتا، ولم تُعرف بعد تفاصيل حالته الصحية أو ملابسات الحادث.

وقال عمدة مدينة بوجوتا، كارلوس جالان، فى تصريحات إعلامية أن المرشح محجوز بالعناية المركزة فى أحد مستشفيات العاصمة الكولومبية لتلقى العلاج من إصابة الطلق النارى الذى تعرض له فى واحدة من الفعاليات بمنطقة فونتيبون.

وأضاف جالان أن عناصر شرطة العاصمة تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.