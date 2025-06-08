شكرا لقرائتكم خبر عن اختلافات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية بين النظامين القديم والجديد والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، التي تنطلق 15 يونيو الجارى، توجد اختلافات بين امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم كالتالى:

ـ مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا.

ـ يتم توزيع الأسئلة في امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلبة النظام الجديد بواقع 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

ـ تم تخصيص 60 درجة كنهاية عظمى للمادة منها 51 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

ـ أما بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلبة الثانوية العامة بالنظام القديم يضم الامتحان 37 سؤالًا وليس 42 كما هو الوضع في النظام الجديد.

ـ توزع الأسئلة في النظام القديم لمادة اللغة الأجنبية الأولى بواقع 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد.

ـ تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة وليس 60 درجة، على أن يتم توزيع الـ" 50 درجة بواقع 41 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 من الأحد 15 يونيو الجارى وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

و يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو الجارى فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

