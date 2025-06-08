شكرا لقرائتكم خبر عن متى يبدأ صوم العذراء مريم فى الكنيستين الكاثوليكية والروم الأرثوذكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ صوم العذراء مريم فى الكنيستان القبطية الكاثوليكية، والروم الأرثوذكس بمصر، يوم 1 أغسطس من كل عام ويستمر لمدة 15 يومًا متتاليًة، فيما يبدأ الصوم فى الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين أيضا.

وتحتفل الكنيستان الكاثوليكية والروم الأرثوذكس بعيد رحيل العذراء مريم فى يوم 15 أغسطس 2025، كاختلاف فى التقويم فقط وليس فى العقيدة.

وكان الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن الأول من أغسطس يعتبر بدء صوم عيد رقاد وانتقال العذراء مريم وخلال الصوم غير مسموح بأكل السمك عدا يوم عيد تجلى يسوع المسيح فى 6 أغسطس.

ولفت إلى أنه فى الفترة من الأول من أغسطس حتى مساء يوم 4 أغسطس تقام خدمة براكليسى (تمجيد) العذراء مريم، ومساء يوم 5 أغسطس يحتفل بصلاة غروب تجلى يسوع المسيح، وفى 6 أغسطس يحتفل بالقداس الإلهى احتفالًا بالعيد.

وأوضح أنه مساء يوم 6 أغسطس حتى مساء يوم 13 أغسطس تقام خدمة براكليسى (تمجيد) العذراء مريم، ومساء يوم 14 أغسطس يحتفل بصلاة غروب عيد انتقال العذراء مريم، وفى يوم 15 أغسطس يحتفل بالقداس الإلهي احتفالًا بالعيد، بذلك يُقطع الصوم بعد حضور القداس الإلهي والتناول من القداسات الإلهية.