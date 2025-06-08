شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية: الألبان المعلبة المنتجة بالشركات تمر بمراحل جودة صارمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وحيد رجب، رئيس بحوث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن الألبان المعلبة التي تنتجها الشركات تمر بمراحل اختبارات جودة ورقابة صارمة، موضحًا أن الشركات تقوم بتعديل تركيب الألبان حسب المواصفات القياسية للمنتج الذي تنتجه والتي تحددها وزارة الصناعة.

وأكد أن الشركات الكبرى تخضع لرقابة صحية دورية لضمان مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية، وهو ما يجعلها مصدرًا موثوقًا به، مشيرًا إلى أن الحليب السائب – على النقيض – قد يأتي من مصادر غير موثوقة ويصعب على المستهلك العادي تقييم جودته أو الكشف عن حالات الغش التي قد يتعرض لها.

وأشار إلى أن اللبن البودرة الذي يباع سائبًا في بعض المحلات هو غالبًا من مصادر غير موثوقة، وأن اللبن المجفف المستخدم في الصناعة أو الذي يباع للمستهلكين يأتي في عبوات مغلقة جيدًا عليها اسم الشركة وعنوانها، ومعظمه مستورد نظرًا لقلة إنتاج الألبان المتاحة للتجفيف محليًا.

جدير بالذكر، أن منتجات الألبان جزءًا لا يتجزأ من المطبخ العربي ووجباته اليومية والأسبوعية، وهي مصدر مهم للغذاء المستخرج من حليب المواشي والأبقار والأغنام وغيرها من الثدييات، ومع تنوع هذه المنتجات.

