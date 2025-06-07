شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سهلة لاستخراج شهادة كعب العمل مجانا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهادة كعب العمل من الوثائق الأساسية التي يحتاجها كل باحث عن عمل عند التعيين في القطاعين الحكومي والخاص، ولكن قد تبدو إجراءات استخراجها معقدة للبعض. في هذا التقرير نقدم لك الدليل الكامل لاستخراج شهادة القيد أو كعب العمل بكل سهولة، مع توضيح الفئات المستفيدة، المستندات المطلوبة، أماكن التقديم، ومدة صلاحية الشهادة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات بدل الفاقد أو تغيير المهنة، وكل ذلك دون أي رسوم مالية.

1- الفئات المستفيدة:

- حملة المؤهلات من سن 18 عامًا فأكثر.

- غير الحاصلين على مؤهلات تعليمية ممن تجاوزوا 18 عامًا.

- ذوو الاحتياجات الخاصة الحاصلون على تأهيل مهني، بشرط ألا يقل السن عن 18 عامًا.

2- الشروط العامة والمستندات المطلوبة لكافة الفئات:

- إثبات الشخصية (بطاقة رقم قومي أو شهادة ميلاد + ضامن).

- التسجيل يتم بالحضور الشخصي.

- الموقف من التجنيد (إن وجد).

- الرقم التأميني "يُستخرج من مكتب التأمينات أو من الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

3- متطلبات خاصة بحسب نوع المتقدم:

أولًا: حملة المؤهلات:

- أصل المؤهل الدراسي.

- شهادات خبرة إن وُجدت.

- شهادة قياس مستوى المهارة + ترخيص مزاولة الحرفة (في حالة الرغبة بالعمل بمهنة خارج التخصص الدراسي).

ثانيًا: العاملون الفنيون:

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (وفق القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2003).

- رخصة قيادة مهنية (للسائقين).

- شهادة صحية سارية أو إيصال الاستلام (للعاملين بمجال التغذية).

ثالثا: العاملون غير الفنيين:

- فقط المستندات العامة (إثبات شخصية – موقف التجنيد – الرقم التأميني).



رابعا: ذوو الاحتياجات الخاصة:

- شهادة تأهيل مهني أو بطاقة خدمات متكاملة مع توضيح نوع الإعاقة.

- المؤهل الدراسي (إن وُجد) أو شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

خامسا: المتعطلون:

- استمارة (6) تأمينات، أو إقرار بعدم التأمين.

- إقرار بعدم استلام استمارة (6) من جهة العمل + إثبات تقديم شكوى.

- بيان إنهاء النشاط (لأصحاب الأعمال السابقين).

- مستند المعاش (للمحالين على المعاش).

4- استخراج بدل فاقد أو تالف:

- إثبات الشخصية.

- طلب موجه لمدير المكتب.

- مذكرة أحوال من الشرطة (في حال الفقد).

- تقديم النسخة التالفة (في حال التلف).

5- تغيير المهنة على كعب العمل:

- طلب رسمي لتغيير المهنة.

- شهادة المؤهل أو شهادة قياس مستوى المهارة.

- ترخيص مزاولة الحرفة أو شهادات الخبرة والتدريب.

- شهادة القيد السابقة سارية المفعول.

6- أماكن تقديم الخدمة:

- جميع مكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة في المحافظات.

7- رسوم الخدمة:

- مجانية تماما.

8- الإجراءات داخل المكتب:

- تعبئة بطاقة التسجيل يدويا أو إلكترونيا.

- تحديد الوضع الوظيفي (مستجد – متعطل – مشتغل – من ذوي الإعاقة).

- في المكاتب المميكنة: يتم إدخال البيانات إلكترونيًا والتحقق من التسجيل السابق.

- تسليم الشهادة في نفس اليوم بعد توقيع المفتش وختم المكتب.

- تسجيل البيانات في دفتر ورقي أو على النظام الإلكتروني حسب المكتب.

9- لون بطاقة التسجيل:

- وردي: لحملة المؤهلات العليا.

- أخضر: للعمالة الفنية وغير الفنية.

10- ترتيب أولويات القيد:

1- ذوو الاحتياجات الخاصة.

2- المتعطلون.

3- الباحثون عن فرصة عمل (مستجد).

4. المشتغلون الراغبون في تحسين أوضاعهم.

11- مدة صلاحية كعب العمل:

- عامان من تاريخ الإصدار (مع شهر سماح بعد الانتهاء).

- ذوو الإعاقة: تُعد الشهادة سارية دون مدة محددة حتى يطلب الشخص تحديثها.



