شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلوم الصحية : مصر خارج "القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو الوفد النقابي المصري المشارك في فعاليات الدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن مصر لم تدرج ضمن قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية لعام 2025، والتي تضم الدول محل القلق بشأن التزامها بالاتفاقيات والمعايير الأساسية في مجالات العمل والحريات النقابية، وأوضح أن استمرار غياب مصر عن هذه القائمة منذ عام 2021 يعكس تقديرا دوليا للإصلاحات المتسارعة التي شهدها ملف العمل في مصر خلال السنوات الأخيرة، والجهود الوطنية الجادة للامتثال للمعايير الدولية.

وأشار الدبيكي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة مباشرة لحزمة من السياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة لتحسين مناخ العمل، وفي مقدمتها إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وتكريس الحريات النقابية، وحماية حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بحرية التنظيم، والتفاوض الجماعي، وضمان عدم الفصل التعسفي، وتسوية المنازعات العمالية بشكل عادل وشفاف.

وأضاف: كما شهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من السياسات الشاملة في مجال الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتوسيع نطاق دعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، إلى جانب جهود ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية والحقوق والحريات النقابية داخل بيئة العمل، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بمفاهيم العمل الأفضل ومعايير العدالة الاجتماعية، وتعزيز شراكة فعالة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال عند مناقشة قضايا العمل ومصالح العمال، مما يعزز استمرار خروجها من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية.