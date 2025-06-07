شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجلس الوزراء إنه تم التوجيه بضرورة المتابعة المستمرة والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والفحص والكشف الظاهري على الماشية قبل أعمال الذبيح، لضمان سلامتها والحفاظ على صحة المواطنين.



وأوضح أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم البيطرية خلال أيام العيد الأربعة لتلبية احتياجات المواطنين.



وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة بيطرية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ متعلق بأعمال الذبح والمجازر، وتوفير كميات كبيرة من الأضاحي الحية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%، عبر المنافذ والمزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، في إطار جهودها لرفع العبء عن المواطنين خلال الموسم.