شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: تطبيق الزيادات الجديدة فى الأجور بدءا من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها تأكيد أحمد كجوك وزير المالية، على صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة يوم 18، وتطبيق الزيادات الجديدة فى الأجور، بدءًا من شهر يوليو.وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وزارة المالية: تطبيق الزيادات الجديدة فى الأجور بدءًا من الشهر المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة فى الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام باتشوكا.. بن شرقى وتريزيجيه وجراديشار بالهجوم

ينهى فريق الأهلى بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم السبت استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكى الودية المقرر لها مساء غداً الأحد فى البروفة الودية الوحيدة قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

جهاز الأهلى يفضل استبعاد إمام عاشور من ودية باتشوكا لتجهيزه لإنتر ميامى

يفضل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، استبعاد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق من ودية باتشوكا المكسيكى المقرر لها غدًا الأحد لتجهيزه لمواجهة إنتر ميامى الأمريكى فى افتتاح كأس العالم للأندية.

14 محطة.. تعرف على أماكن محطات الأتوبيس الترددى على الدائرى

شغلت وزارة النقل الأتوبيس الترددي، والذى يعمل لأول مرة فى مصر، ويتم تشغيله على الطريق الدائرى على 3 مراحل، وفى النقاط التالية أماكن محطات الأتوبيس بطول المرحلة الأولى.

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025

يبحث كثيرٌ من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025، وأول أيام الإجازات الرسمية المرتقبة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد.. صور

نشرت وزارة النقل صور من داخل محطة السلام بالمرحلة الأولى للأتوبيس الترددى BRT خلال استقلال المواطنين للاتوبيس الترددى والذى تم تشغيل مرحلته الأولى تجريببا بجمهور الركاب.

طقس غد الأحد 8 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد 8 يونيو 2025، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

فيديو إعلان صفقة انضمام زيزو للأهلى يتجاوز 26 مليون مشاهدة فى 23 ساعة

حقق الفيديو الترويجى الذى أعلن من خلاله النادى الأهلى عن صفقة أحمد مصطفى "زيزو" مشاهدات ضخمة.

إيلون ماسك يحذف تغريدة "القنبلة الكبيرة" ضد ترامب ..وتوقعات بهدنة

حذف المليادير الأمريكى إيلون ماسك منشورًا يزعم فيه بوجود معلومات كالقنبلة تتعلق بوجود الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى ملفات جيفرى إبستين، الملياردير الأمريكى المدان بجرائم جنسية والذى زعم أنه انتحر فى سجنه فى نيويورك.