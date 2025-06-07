شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيفية اشتراك العمال المصريين بالخارج في التأمينات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث عدد كبير من العمال المصريين بالخارج عن طريقة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والأوراق المطلوبة، إذ دعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى سرعة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومعاشًا مستقرًا لأسرهم في المستقبل، وذلك وفقًا لفئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه، وبما يتناسب مع دخله الفعلي.

وأكدت الهيئة أن نظام التأمين يمثل أمانًا حقيقيًا في الحاضر، وضمانًا لمستقبل العامل وأسرته، حال توقفه عن العمل أو وفاته، ويهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للمصريين بالخارج، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للعامل المصري بالخارج بدء إجراءات الاشتراك من خلال تقديم عدد من المستندات، من بينها:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة من جواز السفر الساري

- عقد العمل الموثق في الخارج

- تقرير اللياقة الطبية

- النماذج المطلوبة التي تشمل طلب الاشتراك وصحيفة البيانات الأساسية وبيان مدد الاشتراك السابقة إن وجدت.

ويقوم مكتب تأمينات المصريين بالخارج بتسجيل الاشتراك على قواعد بيانات الهيئة إلكترونيًا، وحفظ جميع المستندات والنماذج إلكترونيًا بالأرشيف الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أنها ترحب بتلقي استفسارات واقتراحات المواطنين عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك:

[email protected]