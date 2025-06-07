شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 7007 حالات وتجرى 320 عملية جراحية خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة التي تم استقبالها وعلاجها يومي الوقفة وأول أيام إجازة عيد الأضحى.

قال محمد سامى عبد الصادق: إن ما يتضمنه التقرير يأتى تنفيذا للتوجيه بالمتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقرير حول الحالات التي تم استقبالها والعمليات الجراحية التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات جامعة القاهرة، يكشف عن استقبال 7007 حالات مرضية، وإجراء 320 عملية جراحية متنوعة، حيث تم استقبال 2109 مريضا بمستشفى قصر العيني، و187 حالة بمستشفى النساء والتوليد وإجراء 63 عملية تنوعت بين ولادات قيصرية وتدخلات طبية متنوعة، واستقبال 470 حالة بمستشفى أبو الريش الياباني، وإجراء 9 عمليات جراحية دقيقة للأطفال، إلى جانب إجراء 4578 فحصا طبيا شمل إجراء 3157 تحليلا، وعمل1411 أشعة مقطعية وأنواعا متقدمة من التصوير.

وأشار التقرير، إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم حيث تم استقبال 1577 حالة بمستشفى المنيل وإجراء 248 عملية جراحية كبري وصغري، واستقبال 95 حالة بمستشفى الفرنساوي، و90 حالة بمركز السموم، حيث تم التعامل مع جميع تلك الحالات من قبل فرق طبية متخصصة وبأعلى قدر من الكفاءة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في توجيهاته المشددة لإدارة المستشفيات استقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات وذلك باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيرًا إلى جاهزية جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التي تم تشكيلها للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التي تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى، وتمت زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة، إلي جانب تجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا توافر الأدوية الطبية داخل صيدليات الطوارئ، ومستلزمات الطوارئ، وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها وذلك لاستقبال أية حالات مرضية في أي وقت وتقديم العلاج اللازم لها، لافتًا إلي استعداد مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي الطارئة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح، أن النتائج المتحققة جاءت نتاج التنسيق الدقيق بين الفرق الطبية و نواب المدير التنفيذي، ومديري المستشفيات، ورؤساء الأقسام لضمان تقديم خدمة سريعة وعالية الجودة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الرعاية خلال أجازه عيد الأضحى، مشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به فرق التمريض، والفنيون، ومديرو معامل التحاليل، ومراكز الأشعة، الذين استمروا في تقديم خدماتهم دون توقف، وبأعلى درجات الدقة والاحترافية، مما يعكس التزام مستشفيات جامعة القاهرة برسالتها في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة في جميع الأوقات، لا سيما خلال المناسبات الرسمية.