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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

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شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

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القاهرة - سامية سيد - تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتَّهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأميرِ محمدِ بنِ سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المملكةِ العربيةِ ؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة كلَّ عامٍ في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائمِ على توفير سبل الراحة والأمان لهم، وتيسيرِ أداء المناسك في أجواءٍ من السكينة والتآلف والإخاء، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم علينا جميعًا نِعَمَ الأمن والأمان والاستقرارِ والسلام.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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