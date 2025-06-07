شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيش: الصناعات الغذائية تحقق رقمًا قياسيًا في صادرات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، نقيب الصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث سجلت صادراته رقمًا قياسيًا بلغ 6.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح السياسات الصناعية والتصديرية التي انتهجتها الدولة .

وأشار عيش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن هذه الزيادة تُعد مؤشرًا قويًا على قدرة المنتجات الغذائية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوسع في خطوط الإنتاج الحديثة وتحقيق المعايير الدولية في التصنيع والتعبئة والتغليف .

وأوضح أن الدول العربية كانت من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3.276 مليار دولار، ما يمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.168 مليار دولار، بنسبة نمو 32%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار .

وأكد عيش أن هذا النمو في الصادرات يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة والقطاع الخاص لتعزيز جودة المنتجات وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية، مشددًا على أهمية استمرار دعم هذا القطاع الحيوي الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، مشددا على أن النقابة تتابع عن كثب تطورات القطاع وتدعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعات الغذائية المصرية على الساحة الدولية.