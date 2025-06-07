شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون مصلٍّ فى رحاب المسجد النبوى قبل الحج.. مشهد إيمانى مهيب والان مع تفاصيل الخبر

شهد المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة خلال فترة ما قبل الحج توافدًا استثنائيًا، حيث استقبل أكثر من 12 مليون مصلٍّ من مختلف دول العالم، وسط أجواء روحانية مهيبة وخدمات متكاملة وفرتها الجهات المعنية لضمان الراحة والسكينة لزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا الإقبال الكبير عكس مكانة المدينة المنورة في قلوب المسلمين، الذين يحرصون على زيارتها قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. ومع تدفق هذه الأعداد الضخمة، عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية على تنظيم حركة الحشود وتقديم أرقى الخدمات داخل المسجد وساحاته.

وقد توزعت الصلوات بين الروضة الشريفة، وساحات المسجد الواسعة، ومرافقه المتعددة، في مشهد امتزج فيه الخشوع مع حسن التنظيم. وتم تخصيص مسارات للرجال وأخرى للنساء، مع توفير المياه الباردة والمصاحف بلغات متعددة، فضلًا عن التوجيهات الإرشادية التي ساعدت الزوار على أداء عباداتهم بطمأنينة وسلاسة.

اللافت في هذا المشهد هو التناغم الذي ساد بين الزوار رغم اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، حيث اجتمعوا على قلب رجل واحد في محبة النبي الكريم، يلهجون بالدعاء وتغمرهم السكينة. ومع هذا الزخم الإيماني، يواصل المسجد النبوي أداء رسالته كمنارة للهدى ومقصد للقلوب المؤمنة.