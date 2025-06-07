أخبار مصر

في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام

0 نشر
0 تبليغ

  • في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام 1/5
  • في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام 2/5
  • في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام 3/5
  • في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام 4/5
  • في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن في رحاب الطهر.. مشاهد روحانية تسكن الأرواح في المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

السبت، 07 يونيو 2025 07:40 م

في رحاب المسجد الحرام، حيث تتعانق الأرواح مع الطمأنينة، وتُرفع الأكف بالدعاء في خشوع، تتجلّى أسمى صور الإيمان. مشاهد روحانية لا تُوصف بالكلمات، رسمها حجاج ومعتمرون جاءوا من كل فج عميق، يحملون في قلوبهم الشوق والتوبة، ويقفون بين يدي الله بقلوب خاشعة وعيون دامعة.

في أطهر بقاع الأرض، امتزجت الدموع بالتكبيرات، وساد الصمت بين زوايا الحرم إلا من صوت الطائفين والداعين، يطلبون الرحمة والمغفرة.

رجال ونساء، صغار وكبار، جلسوا على الأرض في هدوء مهيب، يتلون القرآن، ويستحضرون لحظات صفاء قلّ نظيرها في الحياة.

في إحدى الزوايا، كان حاجّ يرفع يديه ويبكي بحرقة، يردد الدعاء تلو الدعاء، وكأن بينه وبين السماء خطًا مفتوحًا لا ينقطع.

وعلى الجانب الآخر، تجلس امرأة مسنّة تغمض عينيها في خشوع، وتضع يدها على قلبها كأنها تهمس لله بما يعجز اللسان عن قوله.

المسجد الحرام ليس مجرد مكان، بل حالة إيمانية فريدة يعيشها كل من تطأ قدماه بلاط الطهر.

هنا تتجدد العهود، وتُغسل الذنوب، وتلتقي الأرواح على درب واحد نحو الله. إنها لحظات صفاء نادر، تُشعر الزائر بأنه في حضرة رب كريم، لا يُخيّب من أتى بصدق الرجاء.

0e7ed993-2ea6-4bce-b95e-653a0b9ee76a

 

7345c21f-b7ba-41f2-9973-5b86429a0f5d

 

59222a79-2b2e-457b-9634-d022e75b4721

 

c0a659ab-f987-4c96-b92c-6d3791941120

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements