الهلال الأحمر المصري يعلن تقديم 90 دورة إسعافات أولية لـ2500 مستفيد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصرى أن إدارة التدريب على الإسعافات الأولية عقدت 90 دورة تدريبية، بمشاركة نحو 2500 مستفيد، خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة أربع ندوات توعية بمشاركة 222 فردًا.



ومنح الهلال الأحمر المصري 31 دورة تدريبية لشركات ومصانع، و خمس دورات لمؤسسات تعليمية، ودورتين لقطاع السياحة، وثلاثة دورات في القطاع الحكومي، أربع دورات لمؤسسات المجتمع المدني، ودورة تدريبية لمنظمة دولية.



يشمل التدريب جانب نظري وآخر عملي، على المسح الأولى، إنعاش القلب والتنفس (CPR)، جهاز صدمات القلب الآلى (AED)، انسداد مجرى الهواء المفاجئ، التعامل مع حالات الغرق، مشاكل التنفس، الأزمة القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، مرض السكر، التشنجات، الإغماء، الإسهال، الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، إصابات البطن والصدر، التسمم، العض واللسعات واللدغات، التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة.



وتستهدف دورات الهلال الأحمر المصري فى مجال دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، شباب النوادي، ربات البيوت، العاملون بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.



ويمكن الحصول على دورة الإسعافات الأولية والاستفسار عبر الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"



الهلال الأحمر المصري يقدم 90 دورة إسعافات أولية



الهلال الأحمر المصري يقدم 90 دورة إسعافات أولية



الهلال الأحمر المصري يقدم 90 دورة إسعافات أولية



