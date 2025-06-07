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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. 12 مليار دولار مستهدف صادرات الملابس الجاهزة في عام 2031 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها صادرات مصر من الملابس الجاهزه تشهد نموا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025..واقرأ أيضا • شهادة البنك الدولي عن برنامج تنمية الصعيد .. قصة نجاح في الجنوب .. تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لدعم 12 تكتلا اقتصاديا ب 480 مليون جنيه
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