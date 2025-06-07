شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. 12 مليار دولار مستهدف صادرات الملابس الجاهزة في عام 2031 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها صادرات مصر من الملابس الجاهزه تشهد نموا ملحوظا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025..

• شهادة البنك الدولي عن برنامج تنمية الصعيد .. قصة نجاح في الجنوب .. تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لدعم 12 تكتلا اقتصاديا ب 480 مليون جنيه



• وضع خريطة بحصر 500 تكتل اقتصادي في 25 محافظة

• والبنك الدولي: البرنامج نموذج عملي متكامل باستثمارات 12.8 مليار جنيه



• 12 مليار دولار مستهدف صادرات الملابس الجاهزة في عام 2031

• الحجاج المتعجلون يودعون "منى" اليوم ويختتمون المناسك بطواف الوداع



• كندة علوش في ندوة ”الخليج 365”: دور ناهد في مسلسل إخواتي كان تحديا مزدوجا وزوجي شجعني على قبوله

• استمرار التقدم لحجز 1800 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية حتى 15 يونيو



• 8 قتلى وأكثر من 10 مصابين في اشتباكات بين الميليشيات المسلحة في صبراتة غرب ليبيا

• 24 شهيدا خلال ثاني أيام العيد في غزة.. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصدق على توسيع العدوان



• وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

• قبل أيام من بدء الامتحانات.. محظورات الطلاب داخل لجان الثانوية العامة



• منع اصطحاب التليفون المحمول.. والإجابة في كراسة الأسئلة ممنوعة

• والحضور متأخرا عن موعد الاختبار يحرمك من دخول اللجنة.. والغش مصيره الرسوب



• خطة نقابة المعلمين لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

• مستشار وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خريطة الأنشطة الطلابية بالإجازة الصيفية



• كريم همام لـ"الخليج 365": مسابقات فنية وصالون ثقافي.. إطلاق برنامج لدعم الابتكار بين شباب الجامعات.. وأنشطة متنوعة مع صندوق مكافحة الإدمان

• خبراء وسياسيون: شائعات الإخوان أكاذيب مفضوحة والدولة محصنة بوعي الشعب



• هشام النجار: الجماعة تاريخ من العنف والتشويه ومحاولات هدم الدولة.. وناجى الشهابي: التنظيم فقد التأثير

• أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات



• تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعامل الجماعي



