شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب المحلات.. إجراءات الحصول على ترخيص إشغال طريق والان مع تفاصيل الخبر

بخطوات بسيطة، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات حصول أصحاب المحال على ترخيص جديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها المراكز بالأحياء والمراكز والمدن في مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان.

وفيما يلي خطوات وإجراءات استخراج ترخيص جديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق من خلال المركز التكنولوجي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- حضور صاحب الفاترينة بنفسه.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- مستندات رئيسية تقدم فى حالتى طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- صورة ترخيص المحل.

2- رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال.

3- صورة البطاقة الضريبية.

- فى حالة تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

1- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

ثالثًا:الإجراءات

1- يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.

وتعد المراكز التكنولوجية إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أكثر تطورًا وسهولة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتشمل خدماتها تراخيص البناء، وتجديد الرخص، واستخراج الشهادات الرسمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وتوفر المراكز التكنولوجية خدمات حكومية رقمية تسهل على المواطنين الحصول على الأوراق والتصاريح دون الحاجة إلى التعامل الورقي، وتعمل على إنهاء التعاملات بسرعة وكفاءة، مما يقلل من التكدس داخل المصالح الحكومية.