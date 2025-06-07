شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: ذبح أكثر من 20 ألف أضحية بالمجازر الحكومية مجانا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 20 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال أول يومي العيد، مشيرا إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال أول وثاني أيام العيد ذبح حوالي 20285 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، من بينها 10387 رأسًا خلال اليوم الثاني للعيد، حيث بلغ إجمالي ما تم ذبحه في اليوم الأول 9898 أضحية، لافتا إلى أن هذا يعد إقبالًا غير مسبوق من المواطنين لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية مفتوحة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح "الأقنص" أن الهيئة تابعت على مدار اليومين الأول والثاني من العيد سير العمل داخل المجازر، والتزمت بتوفير المناخ الملائم للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة آمنة وصحية، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل بالمجازر الحكومية بنفس الكفاءة والانضباط خلال باقي أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتقديم الخدمة البيطرية المجانية للمواطنين، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال التخلص الصحي من المخلفات.

