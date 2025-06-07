شكرا لقرائتكم خبر عن 22 سؤالًا فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) عن نماذج استرشادية لأسئلة امتحان مادة الكيمياء، تساعدهم على التدريب على أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي، التي تنطلق 15 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 22 سؤالًا في مادة الكيمياء بنظام (الاختيار من متعدد)، يمكن الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة، والتدريب على أسئلة الامتحانات.

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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلي شيت وأسئلة مقالية.

- البابل شيت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج.

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة.

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.

نموذج الامتحان

نموذج الامتحان

امتحان الكيمياء