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طقس غد الأحد 8 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

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طقس غد الأحد 8 يونيو 2025 شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

السبت، 07 يونيو 2025 04:54 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد 8 يونيو 2025، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة
العظمى 36 درجة.
الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية
العظمى 28 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح
العظمى 26 درجة.
الصغرى 19 درجة.

الطقس فى سوهاج
العظمى 40 درجة.
 الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا
العظمى 42 درجة.
 الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان
العظمى 44 درجة.
 الصغرى 26 درجة.

 


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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