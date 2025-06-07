شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق تخدمها محطة أسيوط بالخط الثانى للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

يمر الخط الثانى لـ القطار السريع بكل محافظات الصعيد، ويضم الخط محطات سريعة وأخرى إقليمية، السريعة يتوقف فيها القطار السريع الذى يسير بسرعة 250 كم /ساعة، والمحطات الإقليمية يتوقف فيها القطار السريع الذى يسير بسرعة 160 كم /ساعة.

ومن بين المحطات السريعة بالخط الثانى للقطار السريع، محطة أسيوط، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عنها:

محطة أسيوط هي محطة قطارات سريعة وإقليمية تخدم مدينة ناصر الجديدة وجامعة المستقبل الجديدة ومدينة الهضبة وأهالي وزوار محافظة أسيوط.

تعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة وتخدم مطار أسيوط والمترددين عليه.

تقع على الطريق الصحراوي الغربي وبجوار مدينة ناصر الجديدة ومطار أسيوط ومحور أسيوط.

تخدم أهالي مدينة أسيوط والمناطق السكنية الجديدة ومنطقة أسيوط والصفا الصناعيتين وجامعة بدر.



تربط مع طريق الوادي الجديد الخارجة.

وتنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، على 3 خطوط، والخط الثاني "الخط الأزرق" يعمل به (64 قطار) ويبلغ طوله (1100) كم، ويضم 36 محطة، هي : العياط – بنى سويف – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – أبوتيج ــ الغنايم – طهطا – جهينة ــ سوهاج ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل.

