شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين.. اعرف آخر موعد للتقدم لمنح ممولة بالكامل لمرحلة الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أكاديمية البحث العلمى، إتاحة التقدم لعدد من المنح البحثية الممولة بالكامل للباحثين المصريين فى مرحلتى الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وذلك فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية الدولية للعلوم TWAS

وتأتى هذه المنح بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية المرموقة:

الهند TWAS–SN Bose Fellowship

منح لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية ، على أن يكون آخر موعد للتقديم 22 سبتمبر 2025.

باكستان TWAS–NCP Postdoctoral Fellowship منح ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء (NCP) آخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2025.

TWAS–ICCBS Fellowship منح لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والحيوية (ICCBS) آخر موعد للتقديم: 14 أغسطس 2025.

